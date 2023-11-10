Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 10 ноября 2023Россия

Студенты-повара пройдут практику в известном ресторанном доме Москвы

Ракова: более 500 студентов колледжей Москвы пройдут практику в Maison Dellos

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Более 500 студентов четырех московских колледжей пройдут практику на предприятиях ресторанного дома Maison Dellos. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С теми, кто проявит себя, компания планируют заключать целевые договоры для гарантированного трудоустройства и выплачивать им стипендию в процессе обучения.

«В этом году мы трансформировали подход к среднему профессионального образованию, — отметила вице-мэр. — Более 70 процентов учебного процесса отведено практическим занятиям». По ее словам, благодаря сотрудничеству колледжей с крупнейшими работодателями студенты получают возможность применять знания на практике и совершенствовать навыки. Среди них — организация рабочего процесса, соблюдение стандартов обслуживания, умение работать в условиях высокой нагрузки, а также кулинарные техники и творческий подход.

Ракова рассказала, что Maison Dellos предоставляет московским студентам возможность работать в своих флагманских ресторанах. Так, в рамках партнерства студенты будут осваивать стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого Московского образовательного комплекса и производить продукцию из ассортимента «Кафе Пушкинъ» под руководством шефов Maison Dellos.

В проекте принимают участие студенты Первого Московского образовательного комплекса, Пищевого колледжа №33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, а также Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Директор по персоналу Maison Dellos Вера Макова, в свою очередь, заявила, что сотрудничество с колледжами «жизненно необходимо». «Это дает студенту возможность по окончанию обучения быть востребованным, так как он получает не только теоретические знания, но и практическую подготовку на всех возможных видах предприятий общественного питания», — сказала она.

Узнать о востребованных профессиях, которым обучают в столичных колледжах, можно в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии».

Компания Maison Dellos ведет многопрофильный бизнес в сфере общепита. В структуре ресторанного дома есть разные направления деятельности, целью которых является развитие гастрономической культуры и повышение профессионального уровня индустрии гостеприимства «Art de vivre» («Искусство жить»).

Что думаешь? Оцени!
      Инга Разумовская
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      Драка учительницы с матерью ученицы в подмосковной школе попала на видео

      Алена Водонаева снялась в прозрачном бюстгальтере

      Байдена предупредили о растущей ярости против США в арабском мире

      Крупный производитель принтеров начал ликвидацию дочерней компании в России

      ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

      В ДНР заявили о массовом бегстве украинских солдат с линии фронта

      На борту пропавшего в российском регионе Ан-2 был глава артели золотодобытчиков

      Селяне поймали любовника соседки, привязали к дереву и избили

      Названы способы правильно отдыхать в выходные

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости