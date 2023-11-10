Студенты-повара пройдут практику в известном ресторанном доме Москвы

Ракова: более 500 студентов колледжей Москвы пройдут практику в Maison Dellos

Более 500 студентов четырех московских колледжей пройдут практику на предприятиях ресторанного дома Maison Dellos. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С теми, кто проявит себя, компания планируют заключать целевые договоры для гарантированного трудоустройства и выплачивать им стипендию в процессе обучения.

«В этом году мы трансформировали подход к среднему профессионального образованию, — отметила вице-мэр. — Более 70 процентов учебного процесса отведено практическим занятиям». По ее словам, благодаря сотрудничеству колледжей с крупнейшими работодателями студенты получают возможность применять знания на практике и совершенствовать навыки. Среди них — организация рабочего процесса, соблюдение стандартов обслуживания, умение работать в условиях высокой нагрузки, а также кулинарные техники и творческий подход.

Ракова рассказала, что Maison Dellos предоставляет московским студентам возможность работать в своих флагманских ресторанах. Так, в рамках партнерства студенты будут осваивать стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого Московского образовательного комплекса и производить продукцию из ассортимента «Кафе Пушкинъ» под руководством шефов Maison Dellos.

В проекте принимают участие студенты Первого Московского образовательного комплекса, Пищевого колледжа №33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, а также Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Директор по персоналу Maison Dellos Вера Макова, в свою очередь, заявила, что сотрудничество с колледжами «жизненно необходимо». «Это дает студенту возможность по окончанию обучения быть востребованным, так как он получает не только теоретические знания, но и практическую подготовку на всех возможных видах предприятий общественного питания», — сказала она.

Узнать о востребованных профессиях, которым обучают в столичных колледжах, можно в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии».

Компания Maison Dellos ведет многопрофильный бизнес в сфере общепита. В структуре ресторанного дома есть разные направления деятельности, целью которых является развитие гастрономической культуры и повышение профессионального уровня индустрии гостеприимства «Art de vivre» («Искусство жить»).