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20:24, 10 ноября 2023Мир

МИД КНР назвал цели встречи Си Цзиньпина с Байденом

МИД КНР: Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопросы стратегического характера

Фото: Li Xueren / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит 15 ноября с президентом США Джо Байденом вопросы стратегического характера в американо-китайских отношениях во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая, передает ТАСС.

«Главы двух государств проведут углубленное общение по вопросам, имеющим стратегическое, всеобъемлющее и фундаментальное значение для формирования китайско-американских отношений, а также по основным вопросам, касающимся мира и развития во всем мире», — отметили в ведомстве.

В МИД также сообщили, что визит Си Цзиньпина подчеркивает приверженность экономическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению китайской стороны, АТЭС остается важной площадкой для сохранения за регионом статуса драйвера экономического роста.

1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран. Она состоится на полях саммита АТЭС в США. Это будет первая встреча двух лидеров с момента саммита G-20 на Бали 2022 года и первым визитом Си Цзиньпина в США с 2017 года.

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      Максим Габриелян
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