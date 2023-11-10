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13:09, 10 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке атаки со стороны Украины в Орловской области

Минобороны России заявило о пресечении атаки Украины в Орловской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Орловской области была пресечена попытка атаки со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«10 ноября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью.

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      Никита Абрамов
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