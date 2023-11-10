Минобороны сообщило о попытке атаки со стороны Украины в Орловской области

Минобороны России заявило о пресечении атаки Украины в Орловской области

В Орловской области была пресечена попытка атаки со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«10 ноября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью.