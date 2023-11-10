На Украине назвали последствия вступления в ЕС

Министр Малюська назвал реформы после вступления Украины в ЕС самыми сложными

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал реформы, которые ждут Украину после вступления страны в Европейский союз, самыми сложными. Его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».

Чиновник указывает на то, что среди требуемых Евросоюзом реформ есть те, воплотить которые необходимо до старта переговоров, те, которые будут реализовываться в ходе этого процесса, и те, реализация которых будет происходить уже после вступления в ЕС. В частности, министр приводит в пример опыт Хорватии как последней страны, вошедшей в организацию.

По словам Малюськи, рассчитывать на быструю реализацию всех требований ЕС не стоит. В то же время реформы, которые требуется выполнить до начала переговоров, он называет не сильно сложными.

Глава Минюста отмечает, что у Киева и ЕС имеются разногласия по вопросам о некоторых законопроектах. Так, в процессе деолигархизации украинская сторона считала ключевым закон об олигархах, в то время как страны Запада обращают внимание на другие «горизонтальные меры» — например, на закон о лоббизме.

Ранее стало известно, что украинская сторона рассчитывает завершить переговоры о вступлении в Евросоюз за два года. Тем не менее, по словам вице-премьера республики Ольги Стефанишиной, считать данный срок следует от начала переговорного процесса, который еще не стартовал.