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12:00, 10 ноября 2023Среда обитания

Названа главная опасность «горячих столов» для рынка офисной недвижимости

В Morgan Stanley назвали главную опасность «горячих столов» для офисного рынка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Организация офисов по принципу hot desking (столы, которые не закреплены за конкретными сотрудниками, или «горячие столы») несет в себе определенные риски для рынка офисной недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Подход, позволяющий иметь больше столов, чем сотрудников, распространен в Великобритании, выяснили эксперты агентства. Популярность он приобрел после пандемии коронавируса, а впоследствии эта практика закрепилась наряду с частично удаленной работой. Схема также распространена в Германии, Франции и США.

Опасность кроется в том, что в случае дальнейшего распространения такой практики необходимость компаний в офисных площадях уменьшится. А это, в свою очередь, приведет к ослаблению спроса, предупредили в Morgan Stanley. Ставки на рынке офисов в 2023 году демонстрируют движение вверх, что также не способствует росту аренды.

Ранее глава инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман заявил, что работодателям будет непросто вернуть сотрудников в офисы. Удаленная работа помогает им экономить, а значит, часть бизнес-центров в Штатах продолжит пустовать, предупредил он. Вероятно, в долгосрочной перспективе это приведет к уменьшению офисных площадей, а часть из них и вовсе может столкнуться с необходимостью выживания, предположил Шварцман.

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      Лилиана Набиуллина
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