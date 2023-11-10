Названы способы ускорить рост волос

Скорость роста волос может быть обусловлена генетикой и другими факторами, рассказала трихолог, косметолог Анастасия Курская. В комментарии для aif.ru она назвала способы ускорить рост волос.

По словам Курской, у людей разных рас волосы растут с разной скоростью. Это связано с разной структурой волос и разными наборами генов, объяснила она. Влияет на скорость роста даже пол: например, у мужчин волосы за месяц отрастают в среднем на два сантиметра, у женщин — всего на полтора.

В холодное время года волосы растут медленнее из-за нехватки витаминов и шапок, замедляющих циркуляцию крови в коже головы. При повышенном тестостероне волосы растут медленнее, и наоборот, при высоком уровне женских гормонов получить локоны проще. Также волосы растут хуже у стариков из-за замедления всех процессов в организме Анастасия Курская трихолог, косметолог

Однако ускорить рост волос можно, обнадежила Курская. Она посоветовала полноценно питаться, добавляя в рацион достаточное количество белка, витаминов и коллагена, и спать нужное количество часов. Кроме того, следует использовать для кожи головы расширяющие сосуды средства, например экстракт красного перца.

На пользу пойдет дополнительная стимуляция кровотока с помощью массажа или мезотерапии

«Рост волос может замедляться из-за стресса и приема некоторых лекарств, — рассказала напоследок трихолог. — Исключив все негативные факторы, можно нормализовать рост волос».

Ранее трихолог Анастасия Курская назвала причины возникновения прыщей на голове. По ее словам, они могут появиться из-за гормонального дисбаланса.