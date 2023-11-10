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13:54, 10 ноября 2023Забота о себе

Пережившие измену люди вспомнили о выдавших неверность инцидентах

Фото: Eliana Aponte / Reuters

Пользователи форума Reddit вспомнили об инцидентах, выдавших неверность их партнеров. Своим опытом пережившие измену люди поделились в разделе AskReddit.

По словам одного из пользователей, он узнал об измене бывшей девушки, когда та забыла предупредить подругу, которая должна была обеспечить ей алиби.

Однажды вечером она ушла гулять, и я позвонил ее лучшей подружке, чтобы обсудить вечеринку-сюрприз на ее день рождения. Когда бывшая вернулась, то заявила, что хорошо провела время с этой самой подружкой

Flipflops365пользователь Reddit

Измена другой женщины обнаружилась, когда та решила завести совместную страницу в социальной сети с новым партнером, не успев расстаться со старым.

В моих рекомендациях появился пост из ее парного аккаунта. И посту было больше месяца

stuntmanmпользователь Reddit
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Очень часто неверность выдают мобильные телефоны — партнеры случайно видят всплывающие уведомления, которые не должны были видеть, или намеренно просматривают переписку изменщиков, потому что чувствуют, что в отношениях что-то идет не так.

Мы отправились в путешествие на ее день рождения. Я пользовался ее телефоном как GPS-навигатором, потому что мой не работал. И тут ей пришло сообщение от какого-то парня об их завтрашней встрече. 24 года совместной жизни слиты в унитаз из-за лживой изменщицы

rhett342пользователь Reddit

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit назвали проверенные на себе способы, которые могут помочь избавиться от нежелательной эрекции и при этом не связаны с сексом. По словам одного из пользователей, ему помогает сжимание и разжимание кулаков.

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      Александра Лисица
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