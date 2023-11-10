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13:51, 10 ноября 2023Россия

Попова раскрыла подробности о трех случаях заражения «пиролой» в Москве

Глава Роспотребнадзора Попова: три случая заражения «пиролой» в Москве завозные

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Три случая заражения новым штаммом коронавируса «пирола» в Москве являются завозными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Первый случай мы зарегистрировали (...) 3 ноября, при том что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из-за границы, из Турции», — пояснила она.

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Во втором случае заболевший приехал также из Турции, однако перед этим он еще посетил Германию, отметила Попова. Третий случай, по ее словам, также связан с путешествием за границу.

8 ноября Анна Попова сообщила, что в России выявили 10 первых случаев заражения штаммом «пирола». Она уточнила, что семь случаев выявили в Санкт-Петербурге, еще три — в Москве. Глава Роспотребнадзора добавила, что в России ожидается распространение этого варианта коронавируса.

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      Никита Абрамов
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