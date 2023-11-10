Под Москвой мост рухнул вместе с машиной и попал на видео

В Подмосковье мост рухнул вместе с ехавшей по нему машиной, пострадала женщина

Недалеко от подмосковного Подольска обрушился мост, в провал улетел проезжающий по нему автомобиль. Произошедшее попало на видео, кадры с места публикует Telegram-канал Shot.

В момент ЧП по переправе через Пахру ехала женщина-водитель. По данным «112», за рулем машины Skoda находилась 60-летняя Алла. Медики диагностировали у нее ушибы.

Факт обрушения моста, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», подтвердил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов. «Движение на участке временно закрыто», — написал он.

В октябре в Дагестане стоявший на ручнике автомобиль с пассажирами рухнул со стометрового обрыва. Водитель машины остановился на обочине горной дороги, чтобы сходить в туалет — транспорт он поставил на ручной тормоз.