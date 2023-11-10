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10:11, 10 ноября 2023Экономика

Россия столкнулась с новым кадровым дефицитом

hh.ru: в России образовался дефицит вахтовиков разных профессий

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На российском рынке труда образовался новый кадровый дефицит. Речь идет об острой нехватке вахтовиков различных профессий, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аналитиков крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в РФ hh.ru.

Лидером среди российских регионов по уровню потребности в подобных кадрах стала Республика Башкортостан. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там составил до шести процентов от общего числа предложений. В тройку также вошли Красноярский край и Иркутская область (по пять процентов), четвертую и пятую строчки заняли Новосибирская и Омская области (по четыре процента).

Башкирия считается крупным поставщиком рабочей силы в преимущественно северные регионы России. Однако из-за острой нехватки вахтовиков республика была вынуждена сама переключиться на поиск подобных специалистов. На этом фоне местные работодатели стали предлагать соискателям зарплаты от 30 тысяч до 150 тысяч рублей. Нижняя планка характерна в большей степени для вахтовой работы в социальных сферах, верхняя — для специалистов в промышленных отраслях.

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С нехваткой вахтовых кадров столкнулись и другие регионы страны, пояснила эксперт HeadHunter Урал Анна Осипова. Например, северные территории традиционно отличаются высоким спросом на сотрудников в нефтегазовой отрасли. В список главных причин нехватки вахтовиков аналитик включила низкий уровень рождаемости, отъезд высококвалифицированных кадров за рубеж, а также частичную мобилизацию. «Регионов с избыточными кадрами сегодня нет», — заключила Осипова.

Ранее первый заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об усилении нехватки работников для российского агропромышленного комплекса. Она оценила текущий дефицит на уровне в 200 тысяч специалистов. При этом, как уточнила Лут, нынешняя ситуация в этой отрасли особенно критична из-за того, в секторе средний уровень предлагаемых зарплат обычно ниже, чем в других секторах экономики. В результате заменить ушедших работников становится все труднее.

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      Анатолий Акулов
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