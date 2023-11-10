Россиянам предлагают выдавать квартиры при одном условии. Матвиенко рассказала, кого власти должны обеспечить жильем

Матвиенко предложила при рождении третьего ребенка давать семье квартиру

Власти должны предоставлять квартиру или списывать ипотеку при рождении третьего ребенка. Ввести меры поддержки для некоторых российских семей предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что в прошлом после рождения третьего ребенка семья становилась на очередь и в течение года получала жилье от государства. «Квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А в принципе, в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми», — сказала председатель.

Спикер добавила, что обеспечение жильем семей с детьми — один из инструментов стимулирования рождаемости. По ее словам, гарантия квартиры при рождении ребенка может стать определяющих фактором.

Мнения касательно минимального числа детей для получения квартиры разделились

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать жилищный сертификат на квартиру семьям за рождение пятого ребенка. Своей инициативой она поделилась в беседе с «Лентой.ру». «Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей», — сообщила депутат.

Мы предлагаем для того, чтобы выбраться из демографической ямы не поддерживающую, а стимулирующую меру — выделение жилищного сертификата для семей, в которых родился пятый ребенок Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина рассказала, что меры поддержки многодетных семей не должны зависеть от уровня доходов. По ее подсчетам, законопроект улучшит положение 2,5 миллиона семей.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой ввести новую программу льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родились дети. В соответствии с задумкой депутата, благодаря программе под названием «Молодая семья» супруги возрастом до 27 лет получат от государства субсидию на первоначальный взнос по ипотеке, а после рождения первого и второго ребенка — субсидирование процентной ставки до 4 и до 2 процентов годовых соответственно. «При этом, когда родится третий ребенок предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — рассказал Даванков в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев также считает, что льготную ипотеку в России необходимо выдавать еще до рождения ребенка. Он указал, что на Сахалине власти смогли добиться увеличения рождаемости путем оказания господдержки молодоженам, включая первый взнос по ипотеке. Это привело к увеличению коэффициента рождаемости в регионе с 1,56 до 2,16.

Маткапитал остается мерой поддержки семей до 2026 года

До 2026 года в России действует программа финансовой помощи для семей с детьми — материнский капитал. Среди прочего, его можно потратить на улучшение жилищных условий, а именно на покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов и строительство. На данный момент маткапитал на следующий год запланирован в размере 631 тысячи рублей (на первого ребенка), и в размере 834 тысяч — на второго (в случае, если не был получен капитал на первенца).

В октябре выяснилось, что в стране собрались усложнить условия покупки жилья с использованием материнского капитала. В Госдуме предложили поправки в закон, которые обяжут согласовывать с органами опеки любое приобретение недвижимости таким способом. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — заявил депутат Сергей Колунов.

Также периодически появляются идеи о введении отцовского капитала. В частности, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков объяснил, что это позволило бы многодетным семьям легче разрешить вопросы с ипотекой и строительством жилья. По словам эксперта, дополнительные выплаты в миллион рублей семье с тремя и более детьми помогут быстрее погасить ипотеку. Сауков подчеркнул, что отцовский капитал исключает спекуляции, поэтому деньги будут направлены именно на улучшение жилищных условий.