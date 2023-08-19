В Госдуме предложили выдавать сертификат на жилье за рождение пятого ребенка
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать жилищный сертификат на квартиру семьям за рождение пятого ребенка. Своей инициативой она поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей», — сообщила депутат.
Мы предлагаем для того, чтобы выбраться из демографической ямы не поддерживающую, а стимулирующую меру — выделение жилищного сертификата для семей, в которых родился пятый ребенок
Также Останина рассказала, что меры поддержи многодетных семей не должны зависеть от уровня доходов.
«Вне зависимости от размера дохода многодетные семьи имеют право на получение льгот, выплат и гарантий, которые прописаны в законе. Также подразумевается введение единого реестра многодетных семей, выдача единого удостоверения, которое действует на всей территории России, и бесплатный проезд детей из многодетных семей на общественном транспорте», — поделилась она.
По словам парламентария, законопроект улучшит положение 2,5 миллиона семей.
«Также он будет стимулирующей мерой тем, у кого воспитываются двое детей, родить третьего, трое — родить четвертого, четверо — пятого. Потому что они смогут стать обладателями жилищного сертификата на приобретение квартиры», — заключила депутат.
Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду.