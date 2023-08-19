В Госдуме предложили выдавать сертификат на жилье за рождение пятого ребенка

Депутат Останина предложила выдавать сертификат на жилье за рождение 5 ребенка

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать жилищный сертификат на квартиру семьям за рождение пятого ребенка. Своей инициативой она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей», — сообщила депутат.

Мы предлагаем для того, чтобы выбраться из демографической ямы не поддерживающую, а стимулирующую меру — выделение жилищного сертификата для семей, в которых родился пятый ребенок Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Также Останина рассказала, что меры поддержи многодетных семей не должны зависеть от уровня доходов.

«Вне зависимости от размера дохода многодетные семьи имеют право на получение льгот, выплат и гарантий, которые прописаны в законе. Также подразумевается введение единого реестра многодетных семей, выдача единого удостоверения, которое действует на всей территории России, и бесплатный проезд детей из многодетных семей на общественном транспорте», — поделилась она.

По словам парламентария, законопроект улучшит положение 2,5 миллиона семей.

«Также он будет стимулирующей мерой тем, у кого воспитываются двое детей, родить третьего, трое — родить четвертого, четверо — пятого. Потому что они смогут стать обладателями жилищного сертификата на приобретение квартиры», — заключила депутат.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду.

