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12:30, 10 ноября 2023Россия

Россиянка на внедорожнике въехала в курилку с людьми и попала на видео

В Омске девушка на внедорожнике протаранила павильон с людьми и попала на видео

В Омске девушка за рулем внедорожника снесла стоявший на улице павильон для курения. Видеозапись происшествия опубликовала пресс-служба регионального главка полиции в Telegram.

На снятых на автостоянке гипермаркета кадрах видно, как припарковавшийся автомобиль срывается вперед и, преодолев бетонные заграждения, въезжает в каркасную постройку. Проехав несколько метров, внедорожник останавливается.

По данным областной Госавтоинспекции, водителем оказалась девушка 2004 года рождения, прав на управление автомобилем она не имеет. От ее действий пострадали два человека, обоих доставили в больницу.

Ранее в Брянске автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Водитель автомобиля KIA пытался уйти от столкновения с Nissan на перекрестке. Пострадали трое человек, в том числе ребенок.

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      Алан Босиков
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