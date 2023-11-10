РИА Новости: ВСУ намеренно уничтожают Кинбурнский заповедник белым фосфором

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожают заповедник на полуострове Кинбурнская коса с целью раскрыть позиции российских военных. Об этом РИА Новости рассказал боец российской разведывательной бригады «Днепр».

«Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией», — заявил он. По словам разведчика, «выжигают очень много и очень сильно». Кроме того, украинские военные бьют кассетными зарядами, добавил собеседник агентства.

Разведчик подчеркнул, что из-за применения ВСУ фосфора заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб.

Ранее начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России сообщил, что бойцы ВСУ применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты использования этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.