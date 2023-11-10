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20:33, 10 ноября 2023Силовые структуры

Российского юношу осудили по статье о реабилитации нацизма

Первый приговор о реабилитации нацизма в Брянске вынесли 19-летнему юноше

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Брянский областной суд признал виновным 19-летнего местного жителя Тимофея Аверина по статье о реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Юноше назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Установлено, что в соцсетях он, еще будучи несовершеннолетним, опубликовал посты, в которых написал ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны, одобрил преступления коалиции Гитлера и оскорбил память защитников Отечества и День Победы.

Аверин вину признал. Он пояснил, что посты были опубликованы для провокации.

В суде отметили, что это первый в регионе приговор по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее в Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма.

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      Илона Палей
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