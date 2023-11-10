Российскую детскую больницу эвакуировали из-за голого учителя

Mash Amur: детскую больницу в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за голого учителя

Детскую больницу на улице Емельянова в Южно-Сахалинске пришлось эвакуировать из-за голого учителя, который возомнил себя богом. Из здания медучреждения вывели 500 человек. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Amur.

По данным издания, обнаженный россиянин пришел в больницу, когда школьники проходили медкомиссию, а матери с детьми сидели в очереди, ожидая планового приема. По их словам, мужчина сел рядом со старшеклассниками и стал кричать, что все вокруг челядь, а он посланник бога.

Затем голый посетитель медучреждения вышел на улицу. Врачи в это время вызвали спасателей и сотрудников полиции.

Позже выяснилось, что возомнившим себя богом оказался 27-летний учитель истории из школы №26 в Южно-Сахалинске. Как утверждает Mash Amur, он привел в поликлинику детей на медосмотр, а после устроил голый перфоманс.

Мужчину нашли у матери. Его отправили на освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. Автолюбители тогда допустили, что россиянка была пьяна.