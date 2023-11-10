Следствие предъявило обвинение участникам схем с лжесвиданиями в московских кафе

СК предъявил обвинение фигурантам дела о мошенничестве с лжесвиданиями в Москве

Следователи предъявили обвинение шестерым участникам преступной группы, которые обманывали мужчин с помощью подставных московских кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Задержанных обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об их аресте на время проведения следствия.

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему по обману мужчин. Входящие в состав преступной группы девушки знакомились с потерпевшими в сети и предлагали им посетить заранее выбранное подставное кафе. Там их спутникам выставляли счет на десятки тысяч рублей, а при отказе от оплаты — угрожали физической расправой. Всего в рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 36 человек.