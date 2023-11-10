Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин получил шесть лет колонии

Суд дал шесть лет колонии планировавшему перейти на сторону ВСУ краснодарцу

Суд в Краснодаре приговорил к шести годам колонии 49-летнего местного жителя с двойным гражданством, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным по части 1 статьи 30 по статье 275 («Приготовление к государственной измене») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2023 года по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл на железнодорожный вокзал для выезда с территории России и вступления в ряды украинских вооруженных формирований. Его задержали сотрудники ФСБ. В ходе досмотра у мужчины нашли спрятанный паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента страны.