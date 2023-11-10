Спасательные работы на севшем на мель российском танкере отложили из-за непогоды

Севший на мель у Сахалина танкер «Виктория» не смогли снять из-за непогоды

Нефтеналивной танкер «Виктория», который сел на мель около Сахалина, не смогли снять из-за непогоды. Спасательные работы на данный момент отложены, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Погодные условия не позволяют завести буксирную линию, чтобы снять аварийное судно с мели. Аварийно-спасательные работы планируется начать в субботу утром, когда прогнозируется улучшение погоды», — сказал источник агентства.

По его словам, в районе местонахождения танкера наблюдаются волны больше полутора метров, а также ветер шесть-восемь метров в секунду и снежные заряды.

О происшествии стало известно ранее 10 ноября, когда корабль «Виктория» подал сигнал бедствия. Капитан судна тогда уточнил, что пострадавших среди экипажа нет, медицинская помощь никому не требуется. Всего на борту находилось 10 человек.