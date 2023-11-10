Российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у Сахалина

Российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина

Корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Капитан танкера уточнил спасателям, что корабль сел на мель. Повреждений судна нет, медицинская помощь экипажу не требуется.

На борту «Виктории» находятся десять членов экипажа. Судно с 700 тоннами топлива приписано к порту Владивосток.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида два дня дрейфовал в открытом море у побережья города Сент-Огастин, прежде чем его обнаружили и спасли. Вода была ледяной, он получил сильный солнечный ожог, его неоднократно жалили медузы.