Средства РЭБ обезвредили дрон ВСУ в небе над российским регионом

Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник над Орловской областью

Российские военнослужащие обезвредили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Дрон обезвредили в Ливенском районе области, уточнил губернатор. Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил он.

Пострадавших в результате очередного инцидента с беспилотником нет, подчеркнул Клычков. На месте происшествия работают силовики, добавил глава региона.

Ранее в Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона. Аппараты принадлежали к классу беспилотников-камикадзе, они сдетонировали при посадке.