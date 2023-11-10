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12:55, 10 ноября 2023Россия

Средства РЭБ обезвредили дрон ВСУ в небе над российским регионом

Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские военнослужащие обезвредили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Дрон обезвредили в Ливенском районе области, уточнил губернатор. Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил он.

Пострадавших в результате очередного инцидента с беспилотником нет, подчеркнул Клычков. На месте происшествия работают силовики, добавил глава региона.

Ранее в Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона. Аппараты принадлежали к классу беспилотников-камикадзе, они сдетонировали при посадке.

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      Алан Босиков
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