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11:10, 9 ноября 2023Россия

Три украинских дрона-камикадзе взорвались в российском регионе

В Курской области средствами РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили три украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, два начиненных взрывчаткой квадрокоптера подавили в Глушковском районе региона, еще один — в Кореневском районе.

Все три беспилотника при посадке сдетанировали на земле. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать с дронов на российские регионы кассетные припасы. Как стало известно, начиненный такими снарядами беспилотник атаковал маслодельный комбинат в населенном пункте Суджа Курской области. Летательный аппарат сбросил три боеприпаса, один из которых не разорвался.

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Губернатор Роман Старовойт опубликовал кадры с места атаки на предприятие. На фотографиях видно кассетные боеприпасы, которые нес беспилотник, а также обломки самого дрона. По словам главы региона, пострадавших удалось избежать.

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      Константин Лысяков
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