Появились кадры с места атаки дрона ВСУ на российский маслодельный комбинат

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры с места атаки дрона на комбинат

В сети появились кадры с места атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на маслодельный комбинат в Судже Курской области. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На кадрах показаны кассетные боеприпасы, которые нес беспилотник, а также обломки самого устройства. На одном из зданий из-за атаки осыпался кирпич.

По информации Старовойта, беспилотник сбросил на комбинат три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались, в результате чего оказались повреждены две производственные бочки и подземное хранилище продуктов предприятия. Еще один боеприпас не разорвался, для его обезвреживания на место происшествия вызвали саперов. Губернатор призвал не приближаться к обломкам беспилотника и боеприпасов и сообщать об их находке экстренным службам по номеру 112.

Днем ранее, 8 ноября, ВСУ обстреляли три района Курской области. В селе Успеновка зафиксировано четыре прилета, под удар также попали приграничные территории Рыльского район и село Горналь Суджанского района.