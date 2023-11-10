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10:21, 10 ноября 2023Спорт

Стало известно о возможной приостановке контракта «Аль-Хиляля» с Неймаром

ITASportPress: «Аль-Хиляль» хочет приостановить контракт с Неймаром из-за травмы

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Стало известно о возможной приостановке контракта между саудовским клубом «Аль-Хиляль» и бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает ITASportPress.

По информации издания, руководство команды приняло такое решение из-за травмы футболиста. На его место в клуб хотят пригласить иностранного футболиста, однако из-за лимита легионеров в чемпионате Саудовской Аравии необходимо приостановить действие контракта с бразильцем.

17 октября Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. Отмечалось, что восстановление футболиста может занять от полугода.

В «Аль-Хиляль» Неймар перешел 15 августа. С 2017 года бразилец играл за «Пари Сен-Жермен». За сборную Бразилии форвард выступает с 2010 года.

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      Андрей Стрельцов
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