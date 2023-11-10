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11:10, 10 ноября 2023Среда обитания

Россияне описали квартиры будущего

«РГ»: через 30 лет россияне хотят себе звуконепроницаемые квартиры-трансформеры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Через 30 лет россияне хотели бы жить в звуконепроницаемых квартирах-трансформерах с возможностью настраивать микроклимат. Квартиры будущего описали участники опроса компаний «Донстрой» и «Роквул», пишет «Российская газета».

Респонденты считают, что к 2050 году жилье изменится во многом благодаря искусственному интеллекту. Так, 90 процентов россиян убеждены, что все бытовые процессы будут автоматизированы. 82 процента опрошенных допускают, что появятся квартиры-трансформеры, где в любой момент можно будет поменять планировку и количество комнат.

79 процентов респондентов предполагают, что появятся технологии для пластичного дизайна интерьеров — одним нажатием кнопки он будет меняться под повод или настроение. 73 процента уверены, что появится возможность полностью изолировать свое жилье от внешних шумов. 69 процентов мечтают, что в дом нельзя будет проникнуть без разрешения хозяев.

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63 процента россиян считают, что в квартирах будущего должен быть настраиваемый микроклимат, 60 процентов хотят видеть в них зимний сад или террасу с большим количеством растений, а 58 процентов — автономное отопление и водоснабжение.

Эксперты считают, что фантазии россиян о жилье реалистичны лишь отчасти. Некоторые из них потребуют вложения огромных средств (например, трансформация пространства), а другие реализуются уже сейчас. Например, множество бытовых процессов уже автоматизировано за счет системы «умный дом».

Ранее дизайнеры компании «Роквул» при помощи нейросети показали облик российских городов будущего. В основу запросов для искусственного интеллекта легли шесть наиболее часто встречающихся в ответах людей характеристик — большинство концепций были связаны с экологией и технологиями.

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      Нина Ташевская
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