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09:39, 10 ноября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о массовом бегстве украинских солдат с линии фронта

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта в районе Донецка, в последнее время их число сократилось как минимум втрое. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое. Втрое, а местами и в четверо меньше положенного», — заявил Гагин.

По его мнению, в большинстве случаев это связано с бегством военных с линии фронта.

Ранее стало известно, что российская армия под Донецком уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке пройти к ее позициям. По предварительным данным, в ходе операции Вооруженные силы Украины потеряли около 10 бойцов.

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      Алевтина Запольская
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