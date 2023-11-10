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13:05, 10 ноября 2023Россия

В Кремле прокомментировали угрозы жене российского военкора

Песков об угрозах жене Коца: военкоры рискуют жизнью не только на передовой
Александр Коц

Александр Коц. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Военный корреспонденты рискуют жизнью не только на передовой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с угрозами жене военкора Александра Коца. Его слова приводит ТАСС.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей, красноречиво об этом свидетельствует», — пояснил он.

Пресс-секретарь отметил, что военкоры так или иначе фактически находятся под ударом. Песков добавил, что в Кремле «очень болеют всей душой за них», а также стараются помочь через соответствующие ведомства.

7 ноября неизвестный приехал домой к военному корреспонденту и стал расспрашивать его жену о местонахождении ее супруга, а также требовал встречи с журналистом. При этом он оказывал на женщину психологическое давление и угрожал ей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 8 ноября мужчину задержали.

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      Никита Абрамов
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