В Кремле прокомментировали угрозы жене российского военкора

Песков об угрозах жене Коца: военкоры рискуют жизнью не только на передовой

Военный корреспонденты рискуют жизнью не только на передовой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с угрозами жене военкора Александра Коца. Его слова приводит ТАСС.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей, красноречиво об этом свидетельствует», — пояснил он.

Пресс-секретарь отметил, что военкоры так или иначе фактически находятся под ударом. Песков добавил, что в Кремле «очень болеют всей душой за них», а также стараются помочь через соответствующие ведомства.

7 ноября неизвестный приехал домой к военному корреспонденту и стал расспрашивать его жену о местонахождении ее супруга, а также требовал встречи с журналистом. При этом он оказывал на женщину психологическое давление и угрожал ей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 8 ноября мужчину задержали.