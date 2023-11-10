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11:55, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Молдавию прибыла военная помощь из Франции

В Минобороны Молдавии заявили о прибытии первой партии военной помощи из Франции

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

В Молдавию прибыла первая партия военной помощи из Франции. Об этом сообщили в молдавском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что на военном самолете ВВС Франции в страну прибыло личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы, которые будут направлены «на укрепление обороноспособности Молдавии и модернизацию ее армии».

В Минобороны отметили, что доставленное в республику оборудование позволит обеспечить совместимость молдавских войск с армиями стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

В мае глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что ЕС решил выделить 40 и 30 миллионов евро из Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Молдавии и Грузии. По его словам, эти средства будут потрачены на закупку нелетального оборудования, в том числе инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, технического и киберзащитного.

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      Алевтина Запольская
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