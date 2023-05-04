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20:05, 4 мая 2023Мир

ЕС выделит десятки миллионов евро для поддержки армий Молдавии и Грузии

Евросоюз выделит десятки миллионов евро для поддержки армий Молдавии и Грузии

Фото: РИА Новости

Европейский союз (ЕС) решил выделить 40 и 30 миллионов евро из Европейского фонда мира для поддержки армий Молдавии и Грузии соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, это третий пакет помощи для обеих стран от Европейского фонда мира, который поможет повысить эффективность армий двух стран. Средства будут направлены на закупку нелетального оборудования, в том числе инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, технического и киберзащитного.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен выделить Молдавии пакет военной помощи, в рамках которого будет куплен радар дальнего обнаружения. Отмечается, что ЕС потратит еще 40 миллионов евро на поддержку Молдавии, при этом большая часть денег будет потрачена на «наземный мобильный радар дальнего наблюдения», который поможет республике контролировать свое воздушное пространство.

Остальные средства будут потрачены на «высокомобильные легкие тактические транспортные средства и пикапы», «вилочные погрузчики, автобусы и грузовики», коммуникационное оборудование, а также программное обеспечение для защиты от хакерских атак.

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Виктория Кондратьева
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