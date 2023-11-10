24 ноября в Москве пройдет XI международный фестиваль «Будущее джаза»

В Москве пройдет XI международный фестиваль «Будущее джаза», художественным руководителем которого является народный артист России Игорь Бутман. Мероприятие состоится 24 ноября на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Подчеркивается, что в этом году в фестивале будут принимать участие одни из самых перспективных представительниц российской молодежной джазовой сцены. «Поэтому на "Будущем джаза" вместе с Московским джазовым оркестром выступят: вокалистки Варвара Убель и Анастасия Капрельян, саксофонистки Елизавета Юргина и Полина Ильина, контрабасистки Полина Белан и Елизавета Владимирова, барабанщица Анастасия Бова, а также пианистки Вероника Богданович и Мария Аксенова. Джаз в России играют не только парни, но девушки и, поверьте, делают это прекрасно», — сказал Бутман.

Отмечается, что за прошедшие годы фестиваль представил московской публике Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэна Шермана, Марка Уитфилда, А Бу, Расселла Холла, Джейка Лабацци, Джулиуса Родригеса, Филипа Норриса, Викторию Каунову, Сандру Фракенберг и многих других молодых исполнителей.

Ежегодно, помимо своих собственных проектов, участники «Будущего джаза» представляют на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского уникальные музыкальные номера совместно с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

25 и 26 ноября концерты участниц фестиваля пройдут в джаз-клубе на Таганке.