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15:33, 10 ноября 2023Россия

В России девочку с редкой болезнью отказались зачислить в детсад

В Ростове-на-Доне девочку с редким заболеванием отказались зачислить в детсад
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yuricazac / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Доне пятилетней девочке с редким заболеванием отказали в зачислении в детский сад. Об этом сообщает KP.RU.

Россиянка страдает от генетической болезни, которую диагностируют одному из 4-8 миллионов новорожденных. Клиническая картина пациентов отличается рядом патологий, обычно проявляющихся у людей преклонного возраста. Каких-либо ментальных нарушений при этом не наблюдается.

По словам матери девочки, заведующая так и не объяснила, почему ее дочь не может ходить в детсад вместе с другими детьми.

Ранее в России впервые произвели трансплантацию ребенку с редким наследственным заболеванием. Врачи Российской детской клинической больницы пересадили мальчику костный мозг. Донорские ткани оказались на 100 процентов совместимы с тканями мальчика.

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      Алан Босиков
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