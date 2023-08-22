В России впервые пересадили костный мозг ребенку с нарушением метаболизма

Врачи РДКБ впервые пересадили костный мозг мальчику с нарушением метаболизма

Врачи Российской детской клинической больнице (РДКБ) впервые совершили пересадку костного мозга ребенку. Об этом сообщают «Известия».

Четырехлетний пациент из Тюмени страдал редким наследственным заболеванием, связанным с нарушением метаболизма олигосахаридов из-за снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы. Операцию ему провели медики отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Известно, что болезнь у мальчика первой заподозрила мать из-за увеличения его головы. «Это орфанное заболевание, один из наиболее редких видов болезней накопления. Оно проявляется в неспособности организма вырабатывать специфический фермент, что приводит к избыточному накоплению и отложению определенного полисахарида в тканях и органах, нарушает их функцию», — рассказала врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидат медицинских наук Елена Мачнева.

Она добавила, что совместимость костного мозга сестры мальчика составила 100 процентов, что позволило врачам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после предоперационной химиотерапии. В настоящее время ребенок продолжает получать иммуносупрессивную терапию, чтобы избежать отторжения пересаженной ткани.

В июле сообщалось, что специалисты Челябинской областной клинической больницы провели шесть трансплантаций печени с начала 2023 года.