В Челябинской области провели шесть пересадок печени за полгода

В Челябинской областной клинической больнице провели шесть пересадок печени с начала года

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели шесть трансплантаций печени с начала 2023 года. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в последние полгода операция по пересадке чаще всего требовалась пациентам с циррозом печени вирусной этиологии, а также в случаях терминальной стадии хронических диффузных болезней, фульминантной печеночной недостаточности, злокачественных и доброкачественных опухолей.

«Трансплантация печени должна быть рассмотрена в качестве метода лечения для пациентов с выявленными осложнениями цирроза печени (асцит, кровотечение из варикозных вен верхних отделов ЖКТ, печеночная энцефалопатия), либо при выраженной печеночно-клеточной недостаточности», — прокомментировал руководитель центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог регионального министерства здравоохранения Александр Полторак.

Медик подчеркнул, что операция ортотопической трансплантации печени — это общепризнанный золотой стандарт лечения терминальной стадии хронической печеночной недостаточности, который существенно улучшает качество жизни.

В июне врачи Челябинской детской областной клинической больницы спасли недоношенного ребенка, который появился на свет без пищевода. Из-за отсутствия пищевода вся пища поступала в его легкие.