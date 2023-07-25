Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:04, 25 июля 2023Моя страна

В Челябинской области провели шесть пересадок печени за полгода

В Челябинской областной клинической больнице провели шесть пересадок печени с начала года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели шесть трансплантаций печени с начала 2023 года. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в последние полгода операция по пересадке чаще всего требовалась пациентам с циррозом печени вирусной этиологии, а также в случаях терминальной стадии хронических диффузных болезней, фульминантной печеночной недостаточности, злокачественных и доброкачественных опухолей.

«Трансплантация печени должна быть рассмотрена в качестве метода лечения для пациентов с выявленными осложнениями цирроза печени (асцит, кровотечение из варикозных вен верхних отделов ЖКТ, печеночная энцефалопатия), либо при выраженной печеночно-клеточной недостаточности», — прокомментировал руководитель центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог регионального министерства здравоохранения Александр Полторак.

Медик подчеркнул, что операция ортотопической трансплантации печени — это общепризнанный золотой стандарт лечения терминальной стадии хронической печеночной недостаточности, который существенно улучшает качество жизни.

В июне врачи Челябинской детской областной клинической больницы спасли недоношенного ребенка, который появился на свет без пищевода. Из-за отсутствия пищевода вся пища поступала в его легкие.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых правилах призыва в России с 2024 года

    Главу района Ленобласти задержали по делу об обрушении пешеходного моста

    Избиение и ограбление москвички в подземном переходе попали на видео

    Менеджер Александра Емельяненко рассказал о самочувствии бойца

    Напавших на сотрудников Росгвардии россиян отправили в СИЗО

    Госдума закрепила в УПК норму о задержании при военном положении

    Госдума приняла поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат

    Перечислены последствия внедрения цифрового рубля в России

    Госдума приняла поправку о штрафах за неоказание содействия при мобилизации

    В Госдуме захотели денонсировать соглашение в рамках партнерской программы НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости