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18:37, 10 ноября 2023Россия

В России разъяренный медведь набросился на нефтяников и попал на видео

В Якутии медведь напал на нефтяников и попал на видео

В Якутии разъяренный медведь напал на нефтяников. Снятую на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении видеозапись опубликовал Telegram-канал «112».

На снятых очевидцами кадрах видно, как хищник повалил мужчину на землю и не дает ему подняться. На видео слышны крики мужчины. Через некоторое время медведь отпускает нефтяника и удаляется.

На видео мужской голос говорит, что хищник не тронул собак и целенаправленно преследовал людей. В результате нападения пострадали два человека, оба находятся в критическом состоянии, врачи пытаются их спасти. Медведя ликвидировали.

Ранее в Красноярском крае медведь попытался проникнуть в бытовку, в которой заперлись вахтовики. На видео хищник обнюхивает стены, затем он приближается к окну и бьет в него лапой.

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      Алан Босиков
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