Вылетевший на поиски пропавшего самолета Ан-2 вертолет отозвали из-за непогоды

Вылетевший на поиски пропавшего самолета Ан-2 вертолет отозвали из-за снегопада

Спасательный вертолет, вылетевший на поиски пропавшего на Чукотке российского самолета Ан-2, отозвали из-за непогоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов в Telegram.

«Из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий, спасательный вертолет был отозван», — заявил он. Губернатор добавил, что из села Рыркарпий на поиски самолета выехали два снегохода с волонтерами.

О пропаже Ан-2 на Чукотке стало известно утром в пятницу, 10 ноября. Самолет с двумя пилотами и пассажиром на борту выполнял рейс Певек — прииск Полярный и перестал выходить на связь.

По данным Shot, пропавший самолет перевозил 150 килограммов груза. Предположительно, Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный.