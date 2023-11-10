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11:28, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу «Пацанки» рассказала о самых сложных испытаниях

Кадр: «Онлайн-кинотеатр PREMIER» / YouTube

Участница второго сезона реалити-шоу «Новые пацанки» Мария Романова рассказала о самых сложных для нее испытаниях. Подробности она раскрыла в беседе со StarHit.

Романова призналась, что сложнее всего ей далось испытание, где участницам необходимо было ходить в туфлях на высоком каблуке. «Каждая съемка на стрипах (обувь на высоком каблуке и высокой платформе — прим. «Ленты.ру») давалась мне через боль и слезы. После этих испытаний я еще пару дней ходила с опухшими ногами», — раскрыла звезда «Новых пацанок».

«А если говорить про [самое сложное] моральное испытание, то это, пожалуй, когда весь коллектив идет против тебя», — добавила Романова.

В четвертом выпуске второго сезона «Новых пацанок» девушкам предложили научиться ходить в туфлях на высоком каблуке. Сначала участницы дефилировали в них по подиуму, а позднее девушек отвезли на стройку. Там соперницы ходили в этой обуви по доскам, лестницам и песку.

Ранее другая участница реалити-шоу Оелана Макарова рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта. Она призналась, что, вернувшись домой, «испытала легкую депрессию». Экс-конкурсантку уволили с работы. Кроме того, она не знала, как наладить отношения с родителями.

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      Мария Большакова
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