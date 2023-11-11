В США рассказали о списках заложников для обмена между Израилем и ХАМАС

Politico: ХАМАС может освободить из сектора Газа детей, пожилых и бипатридов

Дети, пожилые граждане, а также люди, имеющие двойное гражданство, могут быть включены в списки для обмена заложниками и заключенными между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на израильских политиков.

По данным издания, во время предстоящего обмена ХАМАС могут освободить из плена бипатридов, имеющих американский и израильский паспорт. Автор уточнил, что речь идет о вызволении нескольких десятков заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Ранее стало известно, что ХАМАС готово пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной.