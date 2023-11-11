Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 11 ноября 2023Мир

В США рассказали о списках заложников для обмена между Израилем и ХАМАС

Politico: ХАМАС может освободить из сектора Газа детей, пожилых и бипатридов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Global Look Press

Дети, пожилые граждане, а также люди, имеющие двойное гражданство, могут быть включены в списки для обмена заложниками и заключенными между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на израильских политиков.

По данным издания, во время предстоящего обмена ХАМАС могут освободить из плена бипатридов, имеющих американский и израильский паспорт. Автор уточнил, что речь идет о вызволении нескольких десятков заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Ранее стало известно, что ХАМАС готово пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинского полковника обвиняют в координации атак на «Севпотоки». В чем еще замешан заключенный в киевское СИЗО офицер?

      Два аэропорта Москвы возобновили штатную работу после ограничений на полеты

      Израиль отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

      Показано возможное существование жизни в подледной воде на экзопланетах

      В США рассказали о списках заложников для обмена между Израилем и ХАМАС

      На Украине спрогнозировали новые экономические конфликты с Евросоюзом

      Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря

      Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг

      В Киеве раскрыли способ урегулировать конфликт на Украине

      В Израиле предостерегли «Хезболлу» от вступления в конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости