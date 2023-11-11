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16:00, 11 ноября 2023Силовые структуры

Появились подробности о взрыве на железной дороге под Рязанью

Shot: взрыв на ж/д в Рязани устроили с помощью двух СВУ с более 3 кг взрывчатки
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Telegram-канал Shot

Взрыв на железной дороге в Рязанской области устроили с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Такие подробности диверсии появились у Telegram-канала Shot.

По его информации, внутри каждого СВУ находилось более трех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Согласно предварительным данным, аппараты без дистанционного управления были заложены под шпалы примерно в десяти метрах друг от друга и сработали непосредственно в момент наезда на них грузового состава.

В настоящее время железнодорожное полотно в указанном районе продолжают обследовать на предмет других СВУ.

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Поезд сошел с рельсов после взрыва под Рязанью. Что известно о случившемся?
Сегодня

Ранее стало известно, что в Рязани после схода грузового состава с рельсов начали розыск возможных организаторов и объявили в городе план «Перехват».

В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда, перевозивших минеральные удобрения. Предположительно, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц. Помощник машиниста получил незначительные травмы.

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      Варвара Кошечкина
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