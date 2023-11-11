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17:28, 11 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка оставила ребенка запертым в машине в 20-градусный мороз

В Магадане мать оставила ребенка одного в машине без одежды в 20-градусный мороз

Фото: Thom Holmes / Unsplash

В Магадане женщина оставила своего ребенка одного в машине без верхней одежды в 20-градусный мороз. Об этом сообщило «МВД Медиа».

По данным пресс-центра МВД, на запертого вечером в автомобиле малыша на проспекте Ленина обратил внимание местный житель, он привлек внимание проезжавших мимо полицейских. Стражи правопорядка увидели, что ребенок, которому было менее двух лет, громко плакал. В этот момент температура воздуха в городе составляла около минус 20 градусов.

Сотрудники патрульно-постовой службы вызвали скорую помощь, разбили стекло, открыли дверь и вынесли ребенка в свой автомобиль, после чего тот успокоился. Медики госпитализировали малыша, о его состоянии не сообщается.

Позднее полицейские нашли мать ребенка. Выяснилось, что женщина приехала в Магадан с целью найти работу. Другие данные о семье она не захотела раскрывать. Полиция проводит проверку.

В октябре в Санкт-Петербурге нашли на улице брошенную четырехлетнюю девочку с синяками на руках и ногах.

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      Антон Похиляк
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