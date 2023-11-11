РИА Новости: войска РФ уничтожают мясные группы ВСУ еще на подходах к Артемовску

Неподготовленные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими войсками еще на подходе к позициям на артемовском направлении. Об этом рассказал РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

Как объяснил военный, разница между профессиональной и неподготовленной — «мясной» — группами заключается в том, что неопытные выдвигаются в колонну, между ними нет дистанции, поэтому выстрела одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу.

При использовании FPV-дронов совместно с артиллерией эффективность поражения всей группы будет достаточно высокой, отметил он. При этом подготовленные группы ВСУ поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается главная пара в группе, которую атакует дрон-камикадзе, а остальную часть накрывает артиллерия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

