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06:19, 11 ноября 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об уничтожении «мясных» групп ВСУ под Артемовском

РИА Новости: войска РФ уничтожают мясные группы ВСУ еще на подходах к Артемовску

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Неподготовленные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими войсками еще на подходе к позициям на артемовском направлении. Об этом рассказал РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

Как объяснил военный, разница между профессиональной и неподготовленной — «мясной» — группами заключается в том, что неопытные выдвигаются в колонну, между ними нет дистанции, поэтому выстрела одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу.

При использовании FPV-дронов совместно с артиллерией эффективность поражения всей группы будет достаточно высокой, отметил он. При этом подготовленные группы ВСУ поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается главная пара в группе, которую атакует дрон-камикадзе, а остальную часть накрывает артиллерия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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