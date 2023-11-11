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19:06, 11 ноября 2023Среда обитания

В Исландии через несколько дней предсказали извержение вулканов

В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за возможного извержения вулканов
СюжетИзвержение в Исландии:

Фото: Toby Elliott / Unsplash

В Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за возможной угрозы извержения вулканов. Об этом сообщает The Guardian.

Власти страны приняли решение о введении режима ЧП после того, как полуостров Рейкьянес на юго-западе Исландии потрясла серия мощных землетрясений, которые повышают вероятность извержения вулканов в регионе.

«Глава национальной полиции объявляет чрезвычайное положение из-за сильной сейсмической активности в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика. Землетрясения могут стать более масштабными, чем те, что уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению», — сообщил в своем в заявлении Департамент гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями. Метеорологическое бюро Исландии подтвердило, что, по их расчетам, извержение может произойти уже «через несколько дней». Специалисты отметили скопление магмы на глубине около пяти километров под поверхностью.

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Деревня Гриндавик, в которой проживает около 4000 человек, расположена в трех километрах к юго-западу от места, где в пятницу была зарегистрирована серия землетрясений. Самый сильный толчок к северу от Гриндавика достиг магнитуды 5,2. Дорожное полотно в этом регионе оказалось повреждено, и полиция перекрыла трассу по направлению к поселку.

Вечером 10 ноября два сильных землетрясения ощущались в столице Исландии Рейкьявике и на большей части южного побережья страны. Жители сообщали, что в домах тряслась мебель и дребезжали оконные стекла.

По данным метеорологов, с конца октября на полуострове Рейкьянес произошло 24 тысячи землетрясений небольшой магнитуды. При этом 800 толчков было зарегистрировано с полуночи до двух часов дня в пятницу, 10 ноября.

В Исландии 33 действующие вулканические системы, это самый высокий показатель в Европе.

Ранее сообщалось, что Япония обзавелась еще одним островом в результате извержения подводного вулкана. Новый участок суши появился в километре от острова Иводзима.

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      Антонина Черташ
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