В Исландии через несколько дней предсказали извержение вулканов

В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за возможного извержения вулканов

В Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за возможной угрозы извержения вулканов. Об этом сообщает The Guardian.

Власти страны приняли решение о введении режима ЧП после того, как полуостров Рейкьянес на юго-западе Исландии потрясла серия мощных землетрясений, которые повышают вероятность извержения вулканов в регионе.

«Глава национальной полиции объявляет чрезвычайное положение из-за сильной сейсмической активности в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика. Землетрясения могут стать более масштабными, чем те, что уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению», — сообщил в своем в заявлении Департамент гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями. Метеорологическое бюро Исландии подтвердило, что, по их расчетам, извержение может произойти уже «через несколько дней». Специалисты отметили скопление магмы на глубине около пяти километров под поверхностью.

Деревня Гриндавик, в которой проживает около 4000 человек, расположена в трех километрах к юго-западу от места, где в пятницу была зарегистрирована серия землетрясений. Самый сильный толчок к северу от Гриндавика достиг магнитуды 5,2. Дорожное полотно в этом регионе оказалось повреждено, и полиция перекрыла трассу по направлению к поселку.

Вечером 10 ноября два сильных землетрясения ощущались в столице Исландии Рейкьявике и на большей части южного побережья страны. Жители сообщали, что в домах тряслась мебель и дребезжали оконные стекла.

По данным метеорологов, с конца октября на полуострове Рейкьянес произошло 24 тысячи землетрясений небольшой магнитуды. При этом 800 толчков было зарегистрировано с полуночи до двух часов дня в пятницу, 10 ноября.

В Исландии 33 действующие вулканические системы, это самый высокий показатель в Европе.

Ранее сообщалось, что Япония обзавелась еще одним островом в результате извержения подводного вулкана. Новый участок суши появился в километре от острова Иводзима.