В ЛНР неизвестные пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) документы, подтверждающие связи полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.

По его словам, силовики прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке и обнаружили там документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но не успели избавиться от всего, поскольку попытка была пресечена.

В документах содержались в том числе списки сотрудников полиции Украины, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу. Некоторые архивы датированы 2011 и 2016 годом, рассказал агентству эксперт.

В 2022 году сообщалось, что американская дочерняя компания канадской частной военной компании (ЧВК) GardaWorld нанимала бойцов для работы на Украине, в том числе снайперов и оружейников. Как убедилась «Лента.ру», на сайте LinkedIn были размещены ряд вакансий: GardaWorld ищет служащих хранилища склада, кассира на прием и отгрузку и кладовщика. Однако эти сотрудники нужны для работы в США. Впрочем, в другой вакансии — пехотный снайпер — действительно указано, что служба будет проходить на Украине.