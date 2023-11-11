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04:14, 11 ноября 2023Силовые структуры

В ЛНР пресекли уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР неизвестные пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) документы, подтверждающие связи полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.

По его словам, силовики прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке и обнаружили там документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но не успели избавиться от всего, поскольку попытка была пресечена.

В документах содержались в том числе списки сотрудников полиции Украины, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу. Некоторые архивы датированы 2011 и 2016 годом, рассказал агентству эксперт.

В 2022 году сообщалось, что американская дочерняя компания канадской частной военной компании (ЧВК) GardaWorld нанимала бойцов для работы на Украине, в том числе снайперов и оружейников. Как убедилась «Лента.ру», на сайте LinkedIn были размещены ряд вакансий: GardaWorld ищет служащих хранилища склада, кассира на прием и отгрузку и кладовщика. Однако эти сотрудники нужны для работы в США. Впрочем, в другой вакансии — пехотный снайпер — действительно указано, что служба будет проходить на Украине.

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      Марина Совина
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