В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно

«Известия»: в РФ хотят позволить сдавать квартиры посуточно с разрешения соседей

В России готовят законопроект, который позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Специалисты допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно. Документ предусматривает, что не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов должны отдать голоса и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. Депутаты уверены, что благодаря этому будут соблюдены законные интересы соседей.

Эксперты считают, что законопроект никак не отразится на мигрантах, так как они снимают жилье на длительный срок.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года аренда жилья в крупных городах России дорожала рекордными темпами — на шесть процентов за месяц.