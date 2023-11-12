Минобороны отчиталось о 42 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников за сутки

Российские военные за сутки сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в воскресенье, 12 ноября, журналистам сообщили в министерстве обороны.

Так, БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Пески и Андреевка Донецкой народной республики (ДНР), а также Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ на купянском направлении. Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.