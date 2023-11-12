Подозрительного мужчину поймали у военной части под Москвой

Житель Подмосковья готовил поджог военной части в Коломне по указке с Украины

Силовики предотвратили поджог военной части в Коломне, который планировал совершить 23-летний житель Подмосковья по указке с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подозрительного мужчину поймали рядом с военным объектом, когда он тайком делал его фотографии. В телефоне задержанного полицейские обнаружили данные с геолокацией войсковой части. Он попытался обмануть силовиков, заявив, что просто прогуливался неподалеку и фотографировал для себя.

Однако в ходе обысков силовики установили его связь с украинскими кураторами. В компьютере фигуранта хранилась переписка, в которой ему было обещано денежное вознаграждение за поджог военной части. Также по месту жительства несостоявшегося диверсанта полицейские изъяли готовые коктейли Молотова.

Задержанный работал продавцом в местном магазине компьютерной техники. Он отправлен в изолятор временного содержания.