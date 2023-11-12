В Италии лев сбежал из цирка и гулял по городу несколько часов

La Repubblica: лев сбежал из цирка и был пойман через шесть часов под Римом

Пожилой крупный лев по имени Кимба сбежал из вольера цирка и гулял несколько часов по улицам приморского города Ладисполи в 60 километрах от Рима. Об этом написала газета La Repubblica.

Во второй половине дня субботы, 11 ноября, Кимба вышел из клетки, которую работники цирка нашли открытой. После прогулки в окрестных полях лев зашел в кварталы, жители которых могли видеть животное с балконов. Мэр Ладисполи Алессандро Грандо призвал граждан не выходить из дома и проявлять осторожность.

В результате поисковой операции использованием вертолета и приборов ночного видения животное поймали через шесть часов. Специальная группа полицейских и ветеринаров временно усыпили льва.