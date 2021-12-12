В аэропорту из контейнера сбежали два льва

В сингапурском аэропорту Чанги сбежали львы. Об этом сообщает The Straits Times.

Двум хищникам удалось выбраться из контейнера с семью львами, прибывшего на одном из самолетов. Издание отмечает, что остается неизвестным, из какой страны их привезли в Сингапур, и куда они направлялись.

Один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки.

Противостояние закончилось после прибытия в аэропорт сотрудников организации Mandai Wildlife Group, ведающей всеми сингапурскими зоопарками. Они обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором и планируют доставить их в карантинное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Пномпене, столице Камбоджи, лев сбежал от хозяина и разгуливал по улицам города. В тот же день зверь добровольно вернулся домой, люди не пострадали.