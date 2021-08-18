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Лев сбежал от хозяина и без присмотра разгуливал по улицам города

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В Пномпене, столице Камбоджи, лев сбежал от хозяина и разгуливал по улицам города. Об этом сообщает India Today.

16 августа журналист и писатель Эндрю Макгрегор Маршалл выложил в своем аккаунте в Twitter фотографии животного и рассказал, что животное по кличке Хима принадлежит бизнесмену Ци Сяо и разгуливает по улицам без присмотра. Он задался вопросом, как долго власти позволят этому продолжаться. По его словам, у хищника удалены когти, и жизнь в неволе оказывает «ужасное» влияние на благополучие и здоровье животного.

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Лев недолго гулял на воле: он вернулся домой в тот же день. Его хозяин Сяо пообещал построить забор повыше, чтобы хищник больше не убегал. Городские власти предупредили бизнесмена, что если подобное повторится, то льва конфискуют.

Согласно The Guardian, в конце июля власти узнали, что дикое животное содержится в неподходящих условиях, конфисковали его и отправили в центр спасения животных.

Вскоре премьер-министр Камбоджи Хун Сен сделал официальное сообщение на своей странице в Facebook, в котором разрешил вернуть льва Сяо при условии, что тот построит для него вольер и тем самым обеспечит безопасность соседей и других жителей города. Политик также распорядился вернуть китайскому бизнесмену все деньги, которые он выплатил в качестве штрафа за содержание льва.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне в районе города Дандели, штат Карнатака, огромный крокодил прогуливался по узким улицам и попал на видео. Никто из жителей деревни не пострадал, а крокодила поймали и выпустили в ближайшую реку.

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