Растерзавший женщину лев сбежал от знаменитого «укротителя» из соцсетей

Львица, которая растерзала 22-летнюю женщину в южноафриканском парке, сбежала от зоолога-любителя Кевина Ричардсона, известного в соцсетях как «заклинатель львов». Он рассказал о происшествии в Instagram.

Ричардсон утверждает, что вместе с коллегой вывел трех львов из своего питомника на еженедельную прогулку в заповеднике. Пока он проверял, нет ли рядом других львов, а также леопардов, буйволов, слонов и носорогов, которые могут представлять опасность для его питомцев, один из хищников сбежал.

«Одна из львиц бросилась за импалой и, должно быть, пробежала от двух до двух с половиной километров», — пишет он. Там животное прыгнуло на сотрудницу питомника, которая вышла из машины, чтобы сделать фотографию. Она получила тяжелые ранения и погибла на месте.

A post shared by Kevin Richardson LionWhisperer (@lionwhisperersa) on Jul 24, 2017 at 4:28am PDT

О нападении львицы на человека стало известно 27 февраля. Южноафриканское издание Pretoria North Rekord сообщило, что очевидцы сделали пострадавшей искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли ее спасти.

Питомник Ричардсона располагается на границе заповедника Динокенг в окрестностях города Хамманскраал. Посещающие его туристы могут наблюдать за львами, которые содержатся в 13 вольерах. Чтобы животные не скучали, их время от времени выпускают на более крупную огороженную площадь.

Кевин Ричардсон известен необычным подходом к обучению львов, который, по его мнению, отличается от обычной дрессировки. Он снял несколько документальных фильмов об африканских хищниках и опубликовал книгу воспоминаний. В Instagram на его посты подписаны 865 тысяч человек.

A post shared by Kevin Richardson LionWhisperer (@lionwhisperersa) on Dec 11, 2017 at 7:19am PST

Зоолог-любитель сотрудничает с несколькими брендами, в том числе GoPro и Mercedes Benz. Кроме того, зверей из его питомника привлекают к съемкам в рекламе. В декабре 2017 года с одним из львов Ричардсона снималась актриса и модель Кара Делевинь.

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