Дикий лев растерзал 22-летнюю женщину на сафари

Львица напала на 22-летнюю женщину у частного охотничьего домика для туристов, приехавших в южноафриканский город Хамманскраал на сафари. Об этом сообщает издание Pretoria North Rekord.

Когда зверь скрылся, очевидцы сделали пострадавшей искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли ее спасти. По словам представителя компании Netcare 911, занимающейся доставкой пациентов в больницы, женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте. Происшествие расследует полиция.

26 февраля сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал и ранил около 10 человек, в том числе ребенка. Лесное ведомство снарядило на поиски зверя 40 человек на шести автомобилях, однако ему удалось уйти.

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